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    تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في اليابان 12 الف شخص

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٨]

    طوكيو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اليابان الى 12 شخص.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان والإدارات المحلية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان ارتفعت بواقع 390 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 12 الفا و255 شخص.

    توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 296 شخص وتعافى من المرض 2001 مصاب وترخصوا وحالة 236 شخص ما زالت حرجة.

    AZERTAG.AZ :تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في اليابان 12 الف شخص
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