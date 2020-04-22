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    زيادة عدد المؤسسات التجارية 5ر11 %

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]

    باكو، 22 أبريل ، أذرتاج 

    بلغ عدد المؤسسات التجارية في البلد خلال الربع الاول 128 الف و132 عدد بزيادة 14 الفا و801 عدد او 5ر11 في المائة.

    قال جهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد في بيان إن عدد المؤسسات غير التجارية كان 15 الفا و555 عدد وازداد عددها خلال الاشهر الثلاثة الاولى 625 عدد او 4 في المائة.

    وانخفضت زنة الاشخاص الاعتبارية العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والانشاء خلال فترة يناير – مارس.

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد المؤسسات التجارية 5ر11 %
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