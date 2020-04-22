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    وقف مباريات كرة القدم الى سبتمبر في هولندا

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 22 أبريل ، أذرتاج 

    وقفت هولندا مباريات كرة القدم الى اول سبتمبر.

    قال مارك روتيه رئيس الوزراء الهولندي إن الحكومة توقف كذلك جميع الفعاليات الجماعية الى اول سبتمبر وتلغي ما كان مخططا سابقا.

    واوضح روتيه أن القرار يستهدف الى التصدي لانتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ : وقف مباريات كرة القدم الى سبتمبر في هولندا
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