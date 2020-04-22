عدد المصابين بفيروس كورونا في أوزبكستان
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
طشقند، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان إلى 1692 شخص.
وقالت وزارة الصحة الاوزبكية انه توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 6 اشخاص. وتعافى من المرض 357 مصاب وترخصوا حتى الآن.
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