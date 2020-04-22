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    وفاة عامل نتيجة حادث في قوبا

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]

    قوبا، 22 أبريل ، أذرتاج 

    لقي عامل حتفه جراء حادث في قوبا.

    قال فرع قوبا للنيابة العامة إن جرافة الحفارة التي كانت بقيادة طلعت رسولوف سقطت على العامل ائلدار حسينوف من مواليد 1986م من سكان محافظة شابران الذي كان يعمل في الاعمال الانشائية في اراضي مجمع قوبا الاولمبي مما ادى الى وفاته بجروح خطيرة اصيب بها.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

    AZERTAG.AZ :وفاة عامل نتيجة حادث في قوبا
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