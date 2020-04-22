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    الخارجية: ضمان عودة 548 مواطن الى أذربيجان من روسيا منذ 20 ابريل

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]

    باكو، 22 أبريل ، أذرتاج 

    قالت وزارة الخارجية الاذربيجانية في بيان إن عملية تنفيذ التدابير المناسبة الخاصة بعودة المواطنين المقيمين في الاتحاد الروسي الى الوطن خلال فترة نظام الحجر الصحي الخاص المطبق بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 انتشارا واسعا في جمهورية أذربيجان.

    وقالت إن التدابير تشمل على ضمان عودة المواطنين الى الوطن عن طريق اشعار مسبق وفقا لتوالي تسجيلهم على الموقع الخاص www.evegedirem.info لمن يريد منهم الرجوع الى البلد من المقيمين في الاتحاد الروسي مؤقتا.

    وضمن عبور 548 مواطن خلال الايام القليلة الماضية من خلال ممر خاص محدد مسبقا لدى منافذ العبورالحدودية ضمن التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة في الاتحاد الروسي بدعم سفارة أذربيجان فيه. ويخضع جميع المواطنين العائدين لامضاء فترة نظام الحجر الصحي الخاص الزاميا.

    AZERTAG.AZ :الخارجية: ضمان عودة 548 مواطن الى أذربيجان من روسيا منذ 20 ابريل
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