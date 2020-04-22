نور سلطان، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أصيب نائب وزير الصحة الكازاخستاني السابق كمال جان نادروف بفيروس كورونا المستجد. ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 30 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 2025 شخص. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 19 شخصا فارقى الحياة من المصابين وتعافى 489 شخص من المرض.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان

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