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    ازدياد ضحايا فيروس كورونا المستجد في مصر

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٥‎]

    القاهرة، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 157 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 3490 شخص.

    قالت وزارة الصحة إنها سجلت 14 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوقيات الاجمالي الى 264.

    وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 870 شخص.

    AZERTAG.AZ :ازدياد ضحايا فيروس كورونا المستجد في مصر
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