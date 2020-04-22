أذربيجان تقترح بالتزام المنتجات السائرة للنفط بتعهدات ايضا
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٥]
باكو، 22 أبريل ، أذرتاج
شارك وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في اجتماع مؤتمر فيديو منعقد غير رسمي بمشاركة بضعة من البلاد المنتمية لمجموعة اوبك بلاس وبحثوا الاوضاع الحالية لسوق النفط ومسائل خاصة بتنفيذ التعهدات ابتداء من شهر مايو.
قالت وزارة الطاقة إن الوزير شاهبازوف دعا منتجات النفط السائرة غير المشاركة في مجموعة اوبك بلاس خلال المباحثات الجارية مفيدا أن اوبك بلاس تنفيذ بعثة تاريخية والتزمت بتعهدات مناسبة والان يجب على منتجات النفط خارج اوبك بلاس أن تشارك مشاركة فاعلة في هذه العملية وان تعلن عن تعهدات تلتزم بها.
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