ارتفاع حالات اصابة ووفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في دول الخليج

القاهرة، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات اصابة ووفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دول الخليج.

أفادت وكالة أذرتاج أن السعودية سجلت فيها 5 حالات وفاة خلال اليوم الاخير بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل عدد الوفيات بهذا المرض الى 108 حالة.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المصابين العام بلغ 11631 مصاب. وسجلت خلال اليوم الماضي 1147 حالة اصابة جديدة.

وفي الإمارات أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي 490 شخص وبلغ بذلك العدد العام للمرضي 8125 مريض وذلك بجانب وصول عدد الوفيات الى 39 حالة. وتم تمديد نظام الحجر الصحي الطارئة على مدار اليوم المفروض في إمارة دبي الى 19 أبريل وعوقب 500 دولار مخالف اداريا.

كما ارتفعت حالات اصابة ووفاة في بلدان الخليج الاخرى.

تم تسجيل 1973 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البحرين وتوفي 7 أشخاص حتى الآن.

وسجلت في الكويت 2080 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن وتوفي 11 شخصا.

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عمان بواقع 144 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 1410 شخص وفقد 7 مصابين حياتهم.