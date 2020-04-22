ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا

ريغا، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع 13 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين العام بالعدوى الى 761 شخص.

قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 39 الفا و761 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ13 شخصا من 1364 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 11 حالة وفاة بسبب هذا المرض.