البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ23 أبريل
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٠]
باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أبريل / نيسان.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 23 أبريل / نيسان.
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