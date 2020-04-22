روتردام، 22 أبريل ، أذرتاج باعت اكبر شركة مستودع النفط في العالم رويال فوباك أن وي الواقعة في ميدنة روتردام جميع قدراتها. واعلنت الشركة عن عدم وجود مكان فارغ في محطاتها للنفط الخام والمحروقات بسبب زيادة وفرة النفط السريعة بانتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وقال كبير خبراء المالية لشركة رويال فوباك إن " وي جيرارد باؤليديس إن جميع سعة محطاتنا للنفط بيع تماما."

AZERTAG.AZ : كبر شركة مستودع النفط في العالم: ما بقي مكان فارغ في محطاتنا

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