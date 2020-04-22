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    أخبار رسمية


    بيان مكتب الإعلام الرئاسي

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]

    باكو، 22 أبريل ، أذرتاج 

    اتصل رئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا في 22 أبريل اليوم.

    وأعرب خلال المكالمة الهاتفية عن الارتياح من تطور علاقات الصداقة بين أذربيجان وألبانيا في مختلف المجالات. واشار رئيسا الدولة الى تحقيق مشروع خط انبوب الغاز العابر للحبر الادرياتيكي بنجاح مؤكدين على أن هذا يسهم في عمل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون الدولي على حد سواء.

    واستذكر بامتنان خلال المكالمة الهاتفية زيارة إيلير ميتا أذربيجان مع ذكر اهمية هذه الزيارة من حيث تطور العلاقات الثنائية.

    كما بحث الرئيس إلهام علييف والرئيس إيلير ميتا المسائل الخاصة بمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ودعا الرئيس الالباني الرئيس الاذربيجاني لزيارة بلاده.

    وقبلت الدعوة بامتنان.

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