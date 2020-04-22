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    سياسة


    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركماني مسائل التعاون بمختلف المجالات

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٣:١١]

    باكو، 22 أبريل ، أذرتاج 

    جرى اتصال هاتفي في 22 ابريل اليوم بين وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف ونظيره التركماني رشيد ميريدوف.

    وقالت الخارجية في بيان إن الطرفين بحثا خلال المباحثة عددا من المسائل الملحة الخاصة بالمزيد من تعزيز علاقات الصداقة التقليدية الموجودة بين البلدين.

    وذكر بالدرجة الاولى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المتفق عليها بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربان قولو بردي محمدوف خلال زيارة رسمية قام بها رئيس دولة تركمانستان باكو 11 مارس.

    كما اكد الوزيران على اهمية خاصة للتعاون الثنائي في مجال النقل والاتصالات. وقيل إن الاتصال البحري المباشر بين ميناءي ألات وتركمانباشي في بحر الخزر عنصر هام لتنمية العلاقات الاقتصادية التجارية في قارة أوراسيا. وذكر الدبلوماسيان فاعلية عالية للعلاقات المتبادلة في مجال النقل وخصصا اهتماما للبحث عن صيغ شراكة جديدة رامية الى ضمان فعاليات مثمرة لممرات النقل على طول خط الشرق الغرب.

    واتفق الوزيران في هذا السياق على الاحتفاظ بعلاقات نظامية وثيقة بين وزارتي الخارجية الاذربيجانية والتركمانستانية.

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركماني مسائل التعاون بمختلف المجالات
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