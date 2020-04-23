  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر آبار ارتوازية لدى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٢٧]

    باكو، 23 أبريل ، أذرتاج 

    وقع الرئيس إلهام علييف في الثالث والعشرين من ابريل نيسان اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي ".

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لمجلس الوزراء النخجواني بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر آبار ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر آبار ارتوازية لدى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١١]
    انطلاق مسابقة الرسم على الانترنت باسم "امكث في البيت وابتكر" في نخجوان
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٤٨]
    اكتشاف دار شاي ناشطة خلسة خارقة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بمحافظة أستارا
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]
    وفاة عامل نتيجة حادث في قوبا
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]
    توقيف بائع المخدرات المعروف بلقب "بابا" في سيازان
    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر آبار ارتوازية لدى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي