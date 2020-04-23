الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر آبار ارتوازية لدى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي

باكو، 23 أبريل ، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الثالث والعشرين من ابريل نيسان اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لمجلس الوزراء النخجواني بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر آبار ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي.