اكتشاف دار شاي ناشطة خلسة خارقة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بمحافظة أستارا

أستارا، 23 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة محافظة أستارا عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على أن دارا للشاي واقعة بقرية قاميشوفكا للمحافظة ناشطة خلسة خارقة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص حيث اتضح عند تفتيش المرفق أن صاحب دار الشاي يشغلها غير شرعي وعثر على 7 زبائن داخل الدار خارقون قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وأوقفوهم اجمعين واقتادوهم الى فرع الشرطة .

واسفر التحقيق معهم بثبوت ما نسب اليهم من المخالفات والجرائم واعترفوا بذنبهم فيما تم تغريم صاحب دار الشاي والزبائن وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.