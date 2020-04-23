ارتفاع عدد مصابين بكورونا في أوكرانيا

كييف، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا بعد عيد الفصح.

قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 578 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ووصلت الى 7170 شخص. وتوفي 13 مصابا منهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 187 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 504 مصابا تعافوا تماما وترخصوا.

و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و7ر20 في المائة منهم بين 60-100 سنة. وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 11 مايو واوقف جميع الرحلات الجوية.