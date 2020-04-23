وفاة 18100 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى

لندن، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى بريطانيا العظمى الى 763 شخص فيما بلغ عدد المصابين بها 18 ألفا و100 مصاب.

يذكر أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الوفيات في دور رعاية المسنين. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن حصيلة القتلى بلغت ذروتها.