  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    وفاة 18100 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]

    لندن، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى بريطانيا العظمى الى 763 شخص فيما بلغ عدد المصابين بها 18 ألفا و100 مصاب.

    يذكر أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الوفيات في دور رعاية المسنين. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن حصيلة القتلى بلغت ذروتها.

    AZERTAG.AZ :وفاة 18100 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
    تركيا تحتفل اليوم بعيد الطفولة والسيادة الوطنية
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٣]
    مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وإيران
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٩]
    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]
    ارتفاع عدد الوفيات من كوفيد 19 في تركيا الى 117 شخص
    وفاة 18100 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى