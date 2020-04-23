انطلاق مسابقة الرسم على الانترنت باسم "امكث في البيت وابتكر" في نخجوان

نخجوان، 23 أبريل ، أذرتاج

انطلقت مسابقة الرسم على الانترنت باسم "امكث في البيت وابتكر" للأطفال والناشئين بتنظيم وزارة الثقافة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي.

وقالت في بيان إن المسابقة تقبل رسوما غير معروضة سابقا ومرسومة حديثا واختيار مواضيع حر بيد أنها تفضل رسوما تعكس عن الصحة وحماية صحة الناس ذات الاراء الفردية.

وستخضع الرسوم المقدمة لتقدير هيئة الحكام المحددة من جانب وزارة الثقافة لتحديد فائزين سيعلن عن اسمائهم مع نتاجاتهم في 27 ابريل على موقع الوزارة وحسابات خاصة بها على شبكات التواصل الاجتماعي. وتجيز اصحاب الرسوم الفائزة بشهادات وهدايا.

وعلى الاطفال والناشئين غير بالغي اعمارهم سن 18 سنة الراغبية في المشاركة في المسابقة أن يرسلوا صورة رسم او رسمين رسموهما على عنوان البريد الالكتروني [email protected] أو عبر تطبيق التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية واتساب على الرقم 00994508675757 .