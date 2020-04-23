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    شرطة المرور: تغريم 36 ألفا و 364 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]

    باكو، 23 أبريل ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 22 أبريل الى 00.00 من 23 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 1208 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال مدة الساعات 00.00 من 22 أبريل الى 00.00 من 23 أبريل اليوم لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للتشريع ساري المفعول.

    وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 36 ألفا و 364 شخص متنقل مرور على طرق الجمهورية بما فيها الطبرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    AZERTAG.AZ :شرطة المرور: تغريم 36 ألفا و 364 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
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