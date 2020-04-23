تجاوز حالة وفايات بفيروس كورونا في فرنسا 21 ألفا

باريس، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا بواقع 544 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد الوفيات بالعدوى الى 21 الفا و340 شخص.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المدير العام بشؤون الصحة الفرنسية جيروم سالامون في المؤتمر الصحفي ان حوالي 85 الف شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

5433 مريض في حالة خطيرة. وتم تسجيل 21 الفا و340 حالة وفاة بسبب وباء كوفيد 19 في البلاد حتى الآن. كان هناك 13 الفا و236 حالة وفاة في المستشفيات و8 آلاف و104 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.