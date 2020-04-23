الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد في دول الخليج

القاهرة، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات اصابة ووفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دول الخليج.

أفادت وكالة أذرتاج أن السعودية سجلت فيها 5 حالات وفاة خلال اليوم الاخير بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل عدد الوفيات بهذا المرض الى 114 حالة.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المصابين العام بلغ 12 الفا و772 شخص. وسجلت خلال اليوم الماضي 1141 حالة اصابة جديدة.

وفي الإمارات أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي 483 شخص وبلغ بذلك العدد العام للمرضي 8238 مريض وذلك بجانب وصول عدد الوفيات الى 52 حالة.

كما ارتفعت حالات اصابة ووفاة في بلدان الخليج الاخرى.

تم تسجيل 1614 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عمان وتوفي 7 أشخاص حتى الآن.

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قطر بواقع 608 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 7141 شخص وفقد 10 مصابين حياتهم.