باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج) اصيب 30 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 41 شخصا بالعلاج وترخصوا. قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن اصابة 1548 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 948 مصاب بالعلاج وتوفي 20 شخصا ويستمر علاج 580 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 16 مصابا منهم حرجة و25 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

AZERTAG.AZ : إصابة 30 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 41 شخصا في أذربيجان

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