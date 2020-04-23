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    ارتفاع عدد الوفيات من كوفيد 19 في تركيا الى 117 شخص

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]

    أنقرة، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بواقع 117 شخص خلال 24 ساعة أخيرة ليصل 2376 شخص.

    سجلت 1559 حالة إصابة بهذا الفيروس.

    وأضاف أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ3083 شخص من 37 الفا و535 شخص.

    تم تسجيل 98674 حالة اصابة بالفيروس حتى الآن. تعافي 16 ألفا و477 مصاب بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفى.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد الوفيات من كوفيد 19 في تركيا الى 117 شخص
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