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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٩]

    ريغا، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع 14 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين العام بالعدوى الى 778 شخص.

    قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 41 الفا و41 شخصا خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ17 شخصا من 1705 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 11 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا
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