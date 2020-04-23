باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري 8151 عقد زواج و2841 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 5.2 عقود زواج و5 طلاق. وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 313 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 226 شخص إلى البلد.

AZERTAG.AZ : تسجيل 8151 عقد زواج خلال شهرين

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