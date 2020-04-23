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    سياسة


    بطاريات قاذفات الألغام والهاون تنفذ طلقات قتالية

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]

    باكو، 23 أبريل ، أذرتاج 

    وحدات بطاريات قاذفات الألغام والهاون تنفذ تدريبات بطلقات قتالية في مراكز التعليم وميادين تجارب الاسلحة وفقا لخطة الاستعداد القتالي لعام 2020م المصدق عليها من جانب وزير الدفاع.

    وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الوحدات تنفذ مهام باستهداف أهداف تقع في عمق دفاع العدو المشترط بطلقات قتالية.

    AZERTAG.AZ :بطاريات قاذفات الألغام والهاون تنفذ طلقات قتالية
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