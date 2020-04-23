بطاريات قاذفات الألغام والهاون تنفذ طلقات قتالية

باكو، 23 أبريل ، أذرتاج

وحدات بطاريات قاذفات الألغام والهاون تنفذ تدريبات بطلقات قتالية في مراكز التعليم وميادين تجارب الاسلحة وفقا لخطة الاستعداد القتالي لعام 2020م المصدق عليها من جانب وزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الوحدات تنفذ مهام باستهداف أهداف تقع في عمق دفاع العدو المشترط بطلقات قتالية.