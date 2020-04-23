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    مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وإيران

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٣]

    أنقرة، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وإيران رجب طيب أردوغان وحسن روحاني.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الإدارة الرئاسية التركية ان الرئيسين ناقشا المكافحة المشتركة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والعلاقات الثنائية والعمليات الإقليمية.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وإيران
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