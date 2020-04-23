تركيا تحتفل اليوم بعيد الطفولة والسيادة الوطنية

أنقرة، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وتحتفل تركيا في 23 أبريل/ نيسان من كل عام بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية".

افادت وكالة أذرتاج انه بهذه المناسبة زار الوفد الرسمي برئاسة رئيس البرلمان التركي مصطفى شانتوب النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

تم وضع إكليل من الزهور على القبر وعزف النشيد الوطني وكتب المتحدث كلماته القلبية في كتاب ذكرى.

حضر الزيارة أعضاء من الحكومة وقادة الأحزاب السياسية.

وتصادف اليوم 23 نيسان/أبريل، الذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي.

كما يوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية التركية" إذ يحتفل الأتراك في هذا اليوم من كل عام بهذا العيد الذي يعتبر عطلة رسمية في تركيا، لكن فيروس كورونا المستجد حال هذا العام دون تنظيم الفعاليات العامة.