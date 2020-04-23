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    وزير الخارجية يتواصل مع نظيره المولدوفي هاتفيا

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠٧]

    باكو، 23 أبريل ، أذرتاج 

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف ووزير الخارجية والتكامل الاوروبي المولدوفي اوليغ تولئا.

    قالت وزارة الخارجية إن الطرفين بحثا الاوضاع الحالية للعلاقات الثنائية بين مولدوفا وأذربيجان وكذلك عددا من المسائل الملحة المدرجة في جدول اعمال التعاون.

    وفي الوقت ذاته، تناول الطرفان الاوضاع الموجودة متبادلين الاراء حول التدابير المتخذة ضمن محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كلتا الدولتين.

    ونوقشت خلال المكالمة الهاتفية المجراة آفاق التعاون ضمن المنظمات الدولية المختلفة مع التعبير عن الموافقة مع مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال.

    وفي الختام دعا الوزير ائلمار محمدياروف نظيره لزيارة أذربيجان رسميا وقبل الدعوة بامتنان.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يتواصل مع نظيره المولدوفي هاتفيا
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