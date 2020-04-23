وزير الخارجية يتواصل مع نظيره الاوكراني هاتفيا

باكو، 23 أبريل ، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف ووزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا.

قالت وزارة الخارجية إن الطرفين بحثا عددا من المسائل الملحة المدرجة في جدول اعمال التعاون.

وناقش الوزيران عددا من مسائل جدول اعمال التعاون الثنائي وكذلك علاقات التعاون ضمن المنظمات الدولية.

ولقي المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية ومن جملتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل تأكيدا من جانب الوزيرين. واعرب الطرفان عن يقين من إسهام الاجتماعات رفيعة المستوى المنظمة في اثناء الزيارة الرسمية للرئيس الاوكراني أذربيجان والاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلالها في تعميق التعاون بين البلدين.

كما ذكر الجانبان اهمية زيادة استخدام الفرص في مجال السياحة وتأثير جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا سلبيا على هذا المجال وشددا على مواصلة التعاون في هذا القطاع بجانب فعاليات منظمة جوام في مجال السياحة.

ودعا الوزير ائلمار محمدياروف نظيره لزيارة أذربيجان رسميا وقبل الوزير دميترو كوليبا الدعوة بامتنان.