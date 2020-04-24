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    إصابة 10811 شخص بفيروس كورونا في باكستان

    ٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٤٩]

    إسلام آباد، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان الى 10811 شخص.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 4590 شخص في ولاية البنجاب اصيب بهذا الفيروس. معظم الإصابات بالفيروس التاجي داخل البلاد في هذه الولاية. تم الكشف عن الفيروس في 3671 شخص في السند و1453 في خيبر بختونخوا و552 في بلوشستان و204 في اسلام اباد.

    توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 228 شخص. وتعافى من المرض 2337 مصاب وترخصوا حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :إصابة 10811 شخص بفيروس كورونا في باكستان
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