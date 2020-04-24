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    عدد المصابين بفيروس كورونا في أوزبكستان

    ٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٠٨]

    طشقند، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان بواقع 86 شخص اخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1778 شخص.

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية انه توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 7 أشخاص. وتعافى من المرض 561 مصاب وترخصوا حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بفيروس كورونا في أوزبكستان
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