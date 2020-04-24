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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت

    ٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]

    بشرون، 24 أبريل ، أذرتاج 

    شارك الرئيس إلهام علييف في 24 ابريل بأراضي محافظة أبشرون في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت من قرية أق دره لمحافظة خيزي.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت