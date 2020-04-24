الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت
AzerTAg.az
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
بشرون، 24 أبريل ، أذرتاج
شارك الرئيس إلهام علييف في 24 ابريل بأراضي محافظة أبشرون في حفل تشغيل خط نقل الغاز الممد الى مدينة سومغايت من قرية أق دره لمحافظة خيزي.
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