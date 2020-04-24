أبشرون، 24 أبريل ، أذرتاج تفقد الرئيس إلهام علييف في 24 ابريل سير اعمال الانشاء في حارات مؤلفة من المباني السكنية في اراضي محافظة أبشرون يسكنها 3042 عائلة لاجئة تسكن مؤقتا في المساكن العامة بمدينة سومغايت.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد سير أعمال الانشاء في حارات مؤلفة من المباني السكنية يسكنها 3042 عائلة لاجئة

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