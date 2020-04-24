موسكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 5849 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 68622 شخص. افادت وكالة اذرتاج أنه 677 مصاب تعافوا من هذا المرض وفقد 60 شخصا حياتهم في 85 منطقة روسية خلال مدة 24 ساعة أخيرة. وتم تسجيل 5568 متعاف و615 حالة وفاة حتى الآن بسبب هذا المرض.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا

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