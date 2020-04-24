الكشف عن عدد خارقي نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية
AzerTAg.az
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٠٢]
باكو، 24 أبريل ، أذرتاج
كشفت ادارة شرطة المرور العامة عن عدد خارقي نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية للجمهورية.
وافادوا من الادارة لأذرتاج أن 37 ألفا و 515 شخص من السواق والركاب والمشاة جلبوا الى المسؤولية الادارية على طرق الجمهورية بما فيها الطبرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٥]
٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٥٢]
٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠٧]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٩]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥٩]
٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:١١]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٣٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥٨]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٥]
٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:١٥]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٠٣]
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك