  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الكشف عن عدد خارقي نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية

    ٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 24 أبريل ، أذرتاج 

    كشفت ادارة شرطة المرور العامة عن عدد خارقي نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية للجمهورية.

    وافادوا من الادارة لأذرتاج أن 37 ألفا و 515 شخص من السواق والركاب والمشاة جلبوا الى المسؤولية الادارية على طرق الجمهورية بما فيها الطبرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    AZERTAG.AZ : الكشف عن عدد خارقي نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٥‎]
    تسجيل 8151 عقد زواج خلال شهرين
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
    وزارة العمل والضمان الاجتماعي حولت الاعانات احادية الدفع الى 30 الف عاطل عن العمل مسجل آخر
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٧]
    أذربيجان تنتخب عضوا لدى المجموعة الرئاسية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
    ضبط بندقية صيد غير مصرحة من ساكن زرداب
    الكشف عن عدد خارقي نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية