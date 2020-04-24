الكشف عن عدد خارقي نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية

باكو، 24 أبريل ، أذرتاج

كشفت ادارة شرطة المرور العامة عن عدد خارقي نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية للجمهورية.

وافادوا من الادارة لأذرتاج أن 37 ألفا و 515 شخص من السواق والركاب والمشاة جلبوا الى المسؤولية الادارية على طرق الجمهورية بما فيها الطبرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.