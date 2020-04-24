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    إصابة 44 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 65 شخصا في أذربيجان

    ٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]

    باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    اصيب 44 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 65 شخصا بالعلاج وترخصوا.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن المواطن من مواليد 1935م الذي كانت عينات مأخوذة عنه لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية توفي وكان يعاني كذلك من أمراض القلب الإقفارية وارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين التاجي.

    اصيب 1592 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1013 مصاب بالعلاج وتوفي 21 شخصا ويستمر علاج 558 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 16 مصابا منهم حرجة و23 مصابا حرجة متوسطة والباقين

    مستقرة.

    AZERTAG.AZ :إصابة 44 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 65 شخصا في أذربيجان
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