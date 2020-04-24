أوكرانيا: اصيب 7647 شخص وتوفي 193

كييف، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أصيب 477 شحص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا خلال اليوم الأخير.

ارتفع عدد المصابين فيها بسبب انتهاك جماعي لقواعد الحجر الصحي في عيد الفصح.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية أن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 477 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ووصلت الى 7647 شخص. وتوفي 6 مصابين منهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 193 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 601 مصابا تعافوا تماما وترخصوا و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة. وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 11 مايو واوقف جميع الرحلات الجوية.