اصابة 656 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان
AzerTAg.az
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
بشكيك، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 88 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 656 شخص.
قال نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولود اوسينبايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك إن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 172 موظف.
وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 8 اشخاص.
وتعافى من المرض 322 مصاب وترخصوا.
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