وفاة 18 الفا 738 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى

لندن، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بريطانيا العظمى الى 138 ألفا و78 مصابا. ارتفعت عدد الوقيات من عدوى فيروس كورونا بواقع 616 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل الى 18 الفا و738 شخص.

يذكر أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الوفيات في دور رعاية المسنين.