زيادة حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا

كيشيناو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

بلغت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 82 شخصا.

قالت وزارة الصحة المولدوفية إن عدد المصابين بهذا الفيروس في البلد زاد عن 2926 مصاب ومنهم 214 مصاب تقدر احوال صحتهم حرجة و546 مصاب حرجة متوسطة فيما وصل عدد المتعافين المترخصين الى 755 شخص.

واجريت جهات معنية في البلد 14 الف فحص طبي بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.