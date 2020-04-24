مقر العمليات: تقرر تخفيف قسم من القيود المفروضة بدء من 27 ابريل تعديلات في نظام استئذان 8103

باكو، 24 أبريل ، أذرتاج

اعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة عبر العالم منذ شهر مارس عام 2020م بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المنتشرة منذ شهر ديسمبر 2019م. وعلى الرغم من تطبيق نظام الحجر الصحي في غلبية الدول حاليا في مجال محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فإن القيود المفروضة تشهد تخفيفا وفقا للاوضاع الصحية الوبائية في ظل تطبيق آليات الخروج التدريجي من نظام الحجر الصحي.

ومدد سريان مفعول نظام الحجر الصحي المفروض على نطاق البلد بقرار مجلس الوزراء الاذربيجاني الصادر في 18 ابريل عام 2020م رقم 144 وبعد تحليل الاوضاع الصحية الوبائية خاصة حركة انتشار المرضة وجغرافيته وكثافة الاشخاص لدى مناطق الحجر الصحي وحالات الاصابة بينهم بالعدوى تقرر تخفيف قسم من القيود المفروضة ابتداء من 27 ابريل عام 2020م.

وبذلك تقرر ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 27 أبريل عام 2020م ما يلي:

1- يستقبل المواطنون لدى مراكز خدمات أسان على اساس تسجيل مسبق من خلال تطبيق الخدمة للهواتف الذكية او الموقع الالكتروني او مراكز الخط الساخن،

2- تستأنف الفعاليات في مجالات العمل والخدمة الآتي ذكرها:

* خدمة التعليم الفردي باستثناء دروس جماعيا

* بيع الكتب

* بيع الجرائد

* بيع بضائع القرطاسية

* خدمة الطباعة والنسخ

* خدمة التصوير او استوديوهات الصور

* خدمة التنظيف لدى المنازل الخاصة

* خدمة الخياطة

* بيع مستحضرات التجميل والعطور

* بيع الملابس

* بيع الاحذية والبضائع الجلدية

* بيع الذهب والمجوهرات الاخرى وخدمة الرهن والارتهان

* بيع الاجهزة المحمولة وقطع الغيار لها ومستحضراتها واصلاحها

* بيع اجهزة الحاسوب واصلاحها

* بيع الالات الالكترونية والمنزلية

* بيع الاثاث

* بيع السيارات

* بيع المنتجات الكيماوية

* بيع الزهور والمنتجات النباتية

* بيع الالات الزراعية وقطع الغيار لها واجهزتها

* بيع الاسمدة والمنتجات الكيماوية الزراعية

3- وما زالت القيود المفروضة على فعاليات المجالات المذكورة لدى المحلات التجارية والمولات.

4- ويسمح لحركة وتنقل كل من يعمل في المجالات التي ازيلت القيود عليها اعلاه بعد ادخال معلومات عنهم في بوابة icaze.e-gov.az من قبل صاحب العمل باستخدام التوقيع الالكتروني.

5- وفي ظروف الجائحة يجب تحقيق فعاليات الهياكل المناسب ومجالات الخدمة على نطاق البلد وفقا لقواعد السلوك العام والصحية الوبائية والقواعد المذكورة سوف تعلن على المجتمع من جانب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء بعد اعدادها.

6- وتزاد مدة الاذن الممنوح من خلال نظام استئذان 8103 مدة ساعة اخرى ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 27 ابريل عام 2020م .

7- ويرجا أن يراجع الى نظام استئذان 8103 لحالات آتية بسبب رفع القيود من على بعض مجالات الفعاليات بهذا القرار:

* رقم 1 - لبسبب مغادرة أماكن الإقامة من اجل الضرورة الطبية غير المؤجلة او تقلي العلاج وفقا للجدول الزمني للحصول على اذن المغادرة لمدة 3 ساعات داخل المحافظة او المدينة وعند اقتضاء حال التحرك بين المحافظات والمدن تؤخذ بعين الاعتبار مسافة بين عنوان اقامته وعنوان مقصود ومدة عملية العلاج وتحدد مدة العودة على أساس وثيقة مقدمة من جانب الطبيب وتبرز عند كل طلب من موظفي الشرطة

* رقم 2 - بسبب مغادرة أماكن الإقامة من اجل الاستفادة من الخدمات في المجالات المسموح لها بالفعاليات حاليا للحصول على اذن مدته 3 ساعات ومرة واحدة خلال اليوم

* رقم 3 - مغادرة أماكن الإقامة المشاركة في تشييع جنازة الأقارب بالصهر كما قيل سابقا إن الاوضاع الصحية الوبائية قيد التحليل النظامي لاتخاذ تدابير مناسبة وفقا للاوضاع الراهنة فلذلك عند اقتضاء الحال يمكن اعادة تشديد قواعد نظام الحجر الصحي ايضا.

وندعو بالامتثال بطلبات وتوصيات مقر العمليات مع دعم الجهود المتخذة من قبل الدولة كي يستمر التضامن بين الدولة والمواطن الذي بفضله هو اصبح من الممكن التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 انتشارا واسعا على اراضي البلد.