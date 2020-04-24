نائب الوزير: تعافى 64 في المائة من المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 24 أبريل ، أذرتاج

قال فيكتور قاسموف نائب وزير الصحة في مؤتمر عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن التوتر الصحي الوبائي في أذربيجان ما زال مستمرا بيد أن نظام الحجر الصحي يمكن من السيطرة على الاوضاع وذلك اصبح ممكنا بفضل امكانات التشخيص واكتشاف المرض في وقته. وازداد عدد المتشافين خلال الاسبوعين الاخيرين ويمكن القول بأن 64 في المائة من المرضى تعافوا الى اليوم.

وابلغ نائب الوزير أن بعضا من الاقاليم قد نظفت من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقضي على بؤر المخاطر في 25 في المائة من الاراضي المسجلة فيها عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . وفي الوقت الحاضر تخلو 12 محافظة عن حالة اصابة بالمرض.