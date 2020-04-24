من نصيب باكو 1ر52 في المائة من حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 24 أبريل ، أذرتاج

قال رامن بايراملي رئيس هيئة ادارة اتحاد ادارة فروع الاراضي الطبية طبيب في مؤتمر عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 24 ابريل إن محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تتجه الى نحو ايجابي على مر الزمن وذلك يدل على أن التدابير المتخذة تثمر ثمارها كما أن امتثال الاهالي بقواعد نظام الحجر الصحي الخاص دور كبير في التوصل الى نتيجة ايجابية ايضا. وعلى الرغم من اجراء 4-6 الاف فحص طبي يوميا فإن حالات الاصابة تسجل انخفاضا حيث انخفضت حالات الاصابة من 5ر3 في المائة الى 5ر0-1 في المائة.

واوضح بايراملي أن المصابين اكثرهم المواطنون الذين تتراوح اعمارهم بين 50-59 سنة مفيدا أن 54 في المائة من المصابين هن الاناث و46 في المائة هم الذكور.

زاد أن 1ر52 في المائة من حالات الاصابة سجلت في العاصمة باكو وبالتحديد تزيد حالات الاصابة في احياء ياسامال ونسيمي وبناقدي عن غيرها فيما تساوي حالات التوريد من الخارج 16ر13 في المائة.

وقال إن حالات الاصابة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي تبلغ 27ر0 في المائة.

واضاف أن حالات الوفاة مسجلة اكثر في الفئة السنية المتراوحة بين 60-69 سنة.