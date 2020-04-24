اجراء 114410 فحص لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد حتى الان
AzerTAg.az
٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٥٨]
باكو، 24 أبريل ، أذرتاج
قال رامن بايراملي رئيس هيئة ادارة اتحاد ادارة فروع الاراضي الطبية طبيب في مؤتمر عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 24 ابريل إن 18 مختبرا ناشطة لتشخيص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان واجريت خلال المدة الماضية 114410 فحص بغية اكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد وعدد الفحوص خلال اليوم 4127 فحص.
واضاف بايراملي أن أذربيجان من البلاد الرائدة حسب هذا المؤشر.
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