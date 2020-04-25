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    عدد المصابين بفيروس كورونا في أوزبكستان

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]

    طشقند، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان بواقع 58 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1207 شخص.

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية انه توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 8 أشخاص. وتعافى من المرض 621 مصاب وترخصوا حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بفيروس كورونا في أوزبكستان
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