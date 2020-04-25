لندن، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وصل حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بريطانيا العظمى الى 143 ألفا و464 مصاب. ارتفعت عدد الوقيات من عدوى فيروس كورونا بواقع 684 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل الى 19 الفا و550 شخص. يذكر أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الوفيات في دور رعاية المسنين.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد وفايات الى 19 الف شخص بسبب فيروس كورونا في ببريطانيا العظمى

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