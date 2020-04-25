تجاوز حالة وفايات بفيروس كورونا في فرنسا 22 ألفا

باريس، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا بواقع 389 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد الوفيات بالعدوى الى 22 الفا و245 شخص.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المدير العام بشؤون الصحة الفرنسية جيروم سالامون في المؤتمر الصحفي ان حوالي 28 الفا و658 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

4870 مريض في حالة خطيرة. وتم تسجيل 122 الفا و577 حالة وفاة بسبب وباء كوفيد 19 في البلاد حتى الآن. كان هناك 305 حالة وفاة في المستشفيات و84 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.